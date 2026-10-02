Широков: если Игнашевич даст передачу на Соболева, мяч прилетит обратно к своим воротам

Российский экс-футболист Роман Широков высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве. Он отметил большое количество технического брака у форварда.

«Лидер — это кто? Тот, кто в трудный момент способен взять инициативу на себя и решить исход матча. Можно о них так сказать? Я не могу. Глушенков — точно нет. Да и Соболев тоже. До него же ещё нужно мяч довести. Я вспоминаю Серёжу Игнашевича со своей разрезающей передачей между линиями. Он запус