Элвер Рахимич назвал боснийского футболиста, который был бы лучшим в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич высказал мнение, что 40-летний нападающий Эдин Джеко смог бы стать лучшим нападающим в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Сейчас Джеко выступает за «Шальке 04».

— Можете назвать боснийскую звезду, которую бы интересно было бы увидеть в РПЛ?

— Абсолютно любой футболист сборной. Алайбегович, Байрактаревич, тот же Джеко, который где бы ни играл, всегда становился лучшим. При всём уважении к форвардам РПЛ, если бы Джеко приехал в Россию, даже несмотря на то, что ему уже 40 лет, он всё равно был бы лучшим, — приводит слова Рахимича «Матч