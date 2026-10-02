«То, что с ним сделали, — это полное неуважение». Видаль — о Криштиану Роналду

Бывший полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль высказался о скандале вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду. Накануне матча Лиги наций с Данией в Копенгагене Роналду покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с тренером Жорже Жезушем. Сообщалось, что Криштиану завершил карьеру в сборной.

«Криштиану — тот, кто вывел Португалию в число лучших команд мира на международном уровне. Он поднял футбол и Португалию на другой уровень. Я поддерживаю его целиком и полностью. Он входит в четвёрку лучших игроков в истории. То, что они с ним сделали, — это полное неуважение», — приводит слова Видаля Madrid Xtra в социальной сети X.