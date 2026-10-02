«Одни несут чушь, другие всё время недовольны». Широков — об общении футболистов со СМИ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о коммуникации футболистов с представителями СМИ. Он считает, что в обострении отношений виноваты обе стороны.

«Сейчас всё завязано на том, что вы должны соблюдать норму каких-то приличий. В то же время люди ходят и просто не разговаривают. В равной степени виноваты и те и другие. Одни не могут нормальные вопросы задать — несут какую-то чушь: «Сколько помидоры стоят?» Другие всё время чем-то недовольны или много о себе думают. Это двусторонний процесс. Не в обиду, но раньше корреспонденты были посильнее (улыбается)», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.