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«Одни несут чушь, другие всё время недовольны». Широков — об общении футболистов со СМИ

«Одни несут чушь, другие всё время недовольны». Широков — об общении футболистов со СМИ
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о коммуникации футболистов с представителями СМИ. Он считает, что в обострении отношений виноваты обе стороны.

«Сейчас всё завязано на том, что вы должны соблюдать норму каких-то приличий. В то же время люди ходят и просто не разговаривают. В равной степени виноваты и те и другие. Одни не могут нормальные вопросы задать — несут какую-то чушь: «Сколько помидоры стоят?» Другие всё время чем-то недовольны или много о себе думают. Это двусторонний процесс. Не в обиду, но раньше корреспонденты были посильнее (улыбается)», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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