Сёмин: у Дзюбы замечательная карьера — он приносил громадную пользу российскому футболу

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин оценил карьеру нападающего Артёма Дзюбы на фоне разговоров о её возможном завершении. Ранее 38-летний форвард заявил, что «карьера окончена, но официально он не готов это объявить». Позже агент Дзюбы также дал понять, что игрок всё ещё может возобновить карьеру.

«У Дзюбы хорошая карьера. Самое главное и важное, что в своей карьере он был главным действующим лицом. Артём принимал свои решения и, где бы ни играл, приносил громадную пользу своим командам и всему российскому футболу. Замечательная карьера», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.