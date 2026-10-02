Орлов отреагировал на резонансные слова Кругового о переходе из «Зенита» в ЦСКА

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на резонансные слова футболиста Данила Кругового о переходе из «Зенита» в ЦСКА. Ранее он назвал этот трансфер лучшим решением в своей карьере.

«Круговой высказал то, что думает о переходе в ЦСКА. Почему это плохо? У него получилось лучше, он стал основным игроком в команде ЦСКА. В «Зените» же он не был ведущим игроком. В его карьере это хороший ход вверх, поэтому почему считаете, что он плохо себя ведёт? А что он должен был сказать? Мы должны порадоваться за него. Раз у него получается – очень хорошо. Футбольная карьера, как карьера любого спортсмена, зависит от многих факторов. Стечение обстоятельств в его пользу, порадуемся за него», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».