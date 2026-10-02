15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов отреагировал на резонансные слова Кругового о переходе из «Зенита» в ЦСКА

Орлов отреагировал на резонансные слова Кругового о переходе из «Зенита» в ЦСКА
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на резонансные слова футболиста Данила Кругового о переходе из «Зенита» в ЦСКА. Ранее он назвал этот трансфер лучшим решением в своей карьере.

«Круговой высказал то, что думает о переходе в ЦСКА. Почему это плохо? У него получилось лучше, он стал основным игроком в команде ЦСКА. В «Зените» же он не был ведущим игроком. В его карьере это хороший ход вверх, поэтому почему считаете, что он плохо себя ведёт? А что он должен был сказать? Мы должны порадоваться за него. Раз у него получается – очень хорошо. Футбольная карьера, как карьера любого спортсмена, зависит от многих факторов. Стечение обстоятельств в его пользу, порадуемся за него», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

<