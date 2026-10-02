Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением по поводу ситуации с «Манчестер Сити»

Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала заявление по поводу обвинительного вердикта в отношении «Манчестер Сити» по делу о нарушениях финансовых правил.

«Решение Независимой комиссии имеет серьёзные последствия для целостности игры. Мы внимательно рассматриваем это решение и его последствия. Мы примем соответствующие меры. Поскольку разбирательство между английской Премьер-лигой и футбольным клубом «Манчестер Сити» продолжается, мы не намерены давать дальнейшие комментарии на данном этапе. Однако мы будем продолжать внимательно следить за развитием событий», — сказано в заявлении FA в соцсетях.

Ранее английская Премьер-лига признала «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых норм лиги и отказе сотрудничать с расследованием. Клуб выразил несогласие с обвинениями и заявил о намерении отстаивать свою позицию в соот