Роман Широков предложил перевести молодёжные команды клубов РПЛ во Вторую лигу

Известный российский экс-футболист Роман Широков предложил перевести молодёжные команды клубов Альфа-Банк РПЛ в Leon-Вторую лигу.

«Я и сам играл во Второй лиге в 1998-2000-х годах. Даже КФК ещё застал. Она была намного сильнее. Я потому и ратую за то, чтобы дубли играли не в чемпионате дублёров, а сразу переходили во Вторую лигу. Тем более она стала более молодёжной. Сейчас же, грубо говоря, есть две лиги — А и Б. Что касается сегодняшнего уровня, могло быть лучше. Уровень-то формируется от того, каких игроков вы воспитываете. Не может быть такого, что уровень хороший, но вы воспитали непонятно кого. Какого качества игроков воспитывают в клубных академиях — такого уровня футболисты и появляются во Второй лиге. К тому же Вторая лига конкурирует с Медиалигой. По деньгам Медиалига интереснее, раз они туда идут. А может, их прельщает, что их где-то показывают», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.