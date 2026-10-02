Экс-капитан сборной России Широков назвал лучших российских тренеров

Бывший капитан сборной России Роман Широков ответил на вопрос, кого считает лучшими российскими тренерами.

— Ярких тренеров за последнее время мы не получили. Из молодых отметил бы Ахметзянова, работа которого мне нравится ещё со времен «КАМАЗа». Возьмём Семака. Он проработал определённое количество времени под руководством больших зарубежных специалистов — Капелло, Спаллетти. Получил самостоятельный опыт в «Уфе». На выходе мы видим, что какое-то время он очень неплохо справлялся. Сейчас есть проблемы с тем, чтобы поставить какой-то яркий футбол. Может, нужно сменить об