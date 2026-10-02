«Жалко, что «Спартак» его не приютил». Роман Нагучев — об Артёме Дзюбе

Спортивный комментатор Роман Нагучев отреагировал на новость, что экс-нападающий ряда российских клубов Артём Дзюба завершил карьеру футболиста. Об этом Дзюба сообщил накануне, 1 октября.

«Честно говоря, мне жалко, что «Спартак» его не приютил хотя бы на последние несколько месяцев, чтобы в этом было что-то красивое. Мне кажется, что Дзюба мог бы помочь в любом своём состоянии», — сказал Нагучев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В ходе своей карьеры Артём выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Ростов», «Арсенал» Тула, «Томь», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионат