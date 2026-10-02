Вильмар Барриос рассказал о своём самом жутком опыте в России

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что для него было самым жутким опытом за время выступлений в России. За сине-бело-голубых Барриос играет с 2019 года. Контракт 32-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

— Несколько лет назад вы говорили, что привыкли к холодам и даже начали получать от них удовольствие. Помните самый холодный матч в России?

— Наверное, самым сложным опытом был матч в Казани с «Рубином». По-моему, это было в 2019 или 2020 году. Там было около минус 15-16 градусов, а по ощущениям – минус 22-25. Я не знал, каким буду к концу матча: не чувствовал ни ног, ни рук. На мне было две пары перчаток, я не мог завязать шнурки. С точки зрения холода это был самый тяжёлый и жуткий опыт в России, — приводит