Юрий Сёмин: сборная Португалии как следует проводит Роналду — это игрок на века

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации вокруг нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Я не хочу комментировать ситуацию с Роналду — уж очень высоко (смеётся). Почему его история со сборной закончилась? Она не закончилась. Думаю, эта история будет в дальнейшем как-то официально представлена. Все немного сбросят моменты, которые показались неправильными обеим сторонам, а потом всё пойдёт своим чередом. Роналду как следует проводят. Это игрок на века. Небольшие конфликты бывают. Всё это быстро пройдёт», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.