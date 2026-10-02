Роман Широков назвал лучших легионеров РПЛ

Известный российский экс-футболист Роман Широков назвал лучших легионеров в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге прямо сейчас.

— Кто сегодня самый сильный легионер в РПЛ?

— А кто есть-то?

— Барко, Угальде, Вендел.

— Какой Угальде? Он забил четыре. Самый сильный, наверное, Дуглас Сантос. И Вендел. Это два топа. Можно назвать Барко, но периодически, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После девяти туров первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятой строчке располагается «Зенит».