Элвер Рахимич высказал мнение, почему Леонид Слуцкий остаётся без работы

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказал мнение о том, почему российский тренер Леонид Слуцкий остаётся без работы. Ранее Слуцкий покинул китайский «Шанхай Шэньхуа».

— В ЦСКА вы работали помощником Леонида Слуцкого. После ухода из «Шанхай Шэньхуа» он до сих пор без работы. Удивлены?

— Конечно, удивлён. Леонид Викторович очень хороший человек и специалист. Думаю, что в данном вопросе всё зависит от него. Возможно, он хочет просто отдохнуть, найти новые силы и эмоции для работы в новой команде. Но он безусловно востребован на рынке.

— Создаётся такое ощущение, что Слуцкому просто неинтересны предложения из России.

— Сложно сказать, лучше спросить его об этом. Может быть такое, что его может привлечь какой-то проект за границей, а не в России. Но мне ка