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«Манчестер Сити» подал апелляцию по делу о финансовых нарушениях в АПЛ

«Манчестер Сити» подал апелляцию по делу о финансовых нарушениях в АПЛ
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«Манчестер Сити» на официальном сайте сообщил, что подал апелляцию на решение комиссии, признавшей клуб виновным во множестве нарушений финансового регламента.

«Футбольный клуб «Манчестер Сити» подтверждает, что 1 октября 2026 года клуб подал всеобъемлющую апелляцию на решение Комиссии английской Премьер-лиги по дисциплинарному вопросу. Клуб твёрдо убеждён, что заключение комиссии содержит явные существенные ошибки в области права, принципов и фактов, а также является необоснованным во многих аспектах.

Клуб невиновен в обвинениях, выдвинутых Премьер-лигой, и существует обширный объём неопровержимых доказательств в поддержку всех его позиций, касающихся этого дела. Мы будем и впредь соблюдать надлежащую правовую процедуру. Мы ограничены в том, что можем сказать в дальнейшем, до завершения всех разбирательств», — сказано в заявлении на сайте клуба.

Ранее английская Премьер-лига признала «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых н