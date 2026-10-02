«Не они упали, а к ним не подтянулись». Роман Широков — о легионерах «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков высказался об уровне легионеров в составе сине-бело-голубых.

— Взять того же Вендела, Сантоса — они просто пресытились победами с «Зенитом»?

— Я не верю в теорию, что они пресытились. Не они упали, а к ним не подтянулись по мастерству. Поэтому всё так смотрится на их фоне. Они же всё равно выделяются: работа с мячом, принимаемые решения. Просто нужны люди под стать им, а таких можно пересчитать по пальцам одной руки.

— Но трансферная политика «Зенита» не сильно поменялась в сравнении с недавним временем, когда они выигрывали всё. Выходит, провал селекции?

— Наверное. А как ещё, если вы за те же деньги берё