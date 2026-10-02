Роман Широков: не вижу у «Краснодара» чемпионской ментальности

Российский экс-футболист Роман Широков заявил, что «Краснодар» показывает хорошую игру, но у клуба нет чемпионской ментальности.

«Краснодар» показывает хорошую игру. Те же «Спартак» и «Динамо» тоже проводят отдельные матчи качественно, но нет такого, что они обязательно будут так играть на постоянной основе. Просто у «Краснодара» более выстроена игра. Их могут заставить обороняться, или они сами выберут такую тактику, но понятно, что они могут хорошо контролировать мяч. Под давлением «Краснодар» себя неплохо чувствует, а про другие команды так не скажешь. Они выиграли один чемпионат, а до этого и после всё время уступают. И кубки, и чемпионаты проигрывают. Я не вижу у них чемпионской ментальности. По каким-то причинам «Краснодар» её не обрёл», — сказал Широков в беседе с корреспондентом