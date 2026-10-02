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Широков: я против таких тренеров-иностранцев, как был в «Родине». Артига — «Мистер ничья»

Широков: я против таких тренеров-иностранцев, как был в «Родине». Артига — «Мистер ничья»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Роман Широков порассуждал об иностранных тренерах в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«Я против таких иностранцев, как был в «Родине». Можно сколько хочешь говорить, что человек [инвестор] даёт свои деньги, у них своя философия. У них были россияне, но их быстро убирали. Диас типа дал результат. Но даже когда они играли в Первой лиге, а я общаюсь с некоторыми людьми из «Родины», я говорил: «Вы первые на вылет из РПЛ. С вашей игрой вам просто фартило». И сейчас матчи, которые они выиграли, — это фарт. Там нет выстроенной игры. Кто ещё из иностранцев? Арт