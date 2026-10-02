Широков: если бы «Краснодар» меня оставил, ещё лет 10 назад стали бы чемпионами

Бывший футболист «Краснодара» Роман Широков заявил, что «быки» могли бы стать чемпионами около 10 лет назад, если бы оставили его в составе.

«Я считаю, что, если бы в 2015-2016 годах меня оставили в «Краснодаре», они бы уже тогда выиграли чемпионат. Не благодаря мне. Вернее, не только благодаря мне (смеётся). Один человек ничего не сделает. Должна быть команда, а тогда сложился очень хороший коллектив. Можно было бы замахнуться», — сказал Роман Широков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, впервые в своей истории «Краснодар» выиграл чемпионский титул в сезоне-2024/2025.