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Широков: если бы «Краснодар» меня оставил, ещё лет 10 назад стали бы чемпионами

Широков: если бы «Краснодар» меня оставил, ещё лет 10 назад стали бы чемпионами
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Бывший футболист «Краснодара» Роман Широков заявил, что «быки» могли бы стать чемпионами около 10 лет назад, если бы оставили его в составе.

«Я считаю, что, если бы в 2015-2016 годах меня оставили в «Краснодаре», они бы уже тогда выиграли чемпионат. Не благодаря мне. Вернее, не только благодаря мне (смеётся). Один человек ничего не сделает. Должна быть команда, а тогда сложился очень хороший коллектив. Можно было бы замахнуться», — сказал Роман Широков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, впервые в своей истории «Краснодар» выиграл чемпионский титул в сезоне-2024/2025.

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