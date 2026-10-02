«Никогда не скажу, что это правильно». Широков — о драке с арбитром на медиафутболе

Известный российский экс-футболист Роман Широков высказался о драке с арбитром в медиафутболе. Во время одного из матчей Роман набросился на судью с кулаками.

— Чему вас научила история с дракой с арбитром на медиафутболе?

— А какие выводы я должен из неё вынести?

— Может, думали, что не стоило так делать.

— Я же ни тогда, ни сейчас и никогда не скажу, что это было правильно и нужно было обязательно так делать. Особенно если исходить из того, какой резонанс вышел. Это были просто эмоции на поле. Понятно, что так делать нельзя и никто не должен, но так бывает. Я не собираюсь ни перед кем извиняться. Та ситуация подогрелась его действиями в том числе. Другое дело, что футболист, как бы то ни было, не имеет права так поступать по отношению к арбитру. Так будут всех бить, и никто с