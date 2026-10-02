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Ромуло назвал своих любимых экс-одноклубников по «Спартаку»

Ромуло назвал своих любимых экс-одноклубников по «Спартаку»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Ромуло рассказал о своих любимых экс-одноклубниках из стана красно-белых. В плане футбольных качеств бразилец выделил нидерландского нападающего Квинси Промеса. В человеческом плане Ромуло отметил своего соотечественника Ари.

— Назови своих любимых партнёров в «Спартаке».
— По футбольному — Квинси Промес. Он очень хороший футболист. Как друга — я бы назвал Ари. Он очень хороший друг, — сказал Ромуло «Матч ТВ».

Напомним, Ромуло выступал за «Спартак» с 2012 по 2017 год. Ари защищал цвета красно-белых с 2010 по 2013 год. Промес играл в московском клубе с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.

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