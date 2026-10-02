В Португалии работают над заключением мира с Криштиану Роналду — Marca

Португальская футбольная федерация работает над заключением мира с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает известное испанское онлайн-издание Marca. По данным источника, в организации надеются, что Роналду не завершит карьеру в сборной, несмотря на случившийся ранее конфликт в национальной команде.

Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды, тогда как главный тренер команды Жорже Жезуш заявлял об отсутствии конфликта. Форвард принял решение об отъезде из расположения сборной и прокомментировал его.

Ряд португальских СМИ сообщали о намерении Роналду завершить карьеру в сборной.