15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Португалии работают над заключением мира с Криштиану Роналду — Marca

В Португалии работают над заключением мира с Криштиану Роналду — Marca
Комментарии

Португальская футбольная федерация работает над заключением мира с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает известное испанское онлайн-издание Marca. По данным источника, в организации надеются, что Роналду не завершит карьеру в сборной, несмотря на случившийся ранее конфликт в национальной команде.

Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды, тогда как главный тренер команды Жорже Жезуш заявлял об отсутствии конфликта. Форвард принял решение об отъезде из расположения сборной и прокомментировал его.

Ряд португальских СМИ сообщали о намерении Роналду завершить карьеру в сборной.

Материалы по теме
Расмус Хойлунд объяснил, почему отпраздновал гол Португалии в стил