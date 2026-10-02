Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о состоянии Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о восстановлении бразильского полузащитника Вендела, который пропустил несколько матчей по причине травмы.

— Как продвигается восстановление Вендела?

— Вендел работает по своей программе в индивидуальном режиме. Дальше будем смотреть на его состояние, будем увеличивать нагрузку, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После девяти туров в чемпионате России «Зенит» набрал 18 очков и располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Вендел провёл в нынешнем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги пять матчей, отметившись в них одной результативной передачей.