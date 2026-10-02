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Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о состоянии Вендела

Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о состоянии Вендела
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о восстановлении бразильского полузащитника Вендела, который пропустил несколько матчей по причине травмы.

— Как продвигается восстановление Вендела?
— Вендел работает по своей программе в индивидуальном режиме. Дальше будем смотреть на его состояние, будем увеличивать нагрузку, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После девяти туров в чемпионате России «Зенит» набрал 18 очков и располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Вендел провёл в нынешнем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги пять матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

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