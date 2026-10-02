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Сборная России U19 обыграла Саудовскую Аравию в Ташкенте

Сборная России U19 обыграла Саудовскую Аравию в Ташкенте
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В пятницу, 2 октября, юношеская сборная России U19 провела первый матч на турнире памяти Мираброра Усманова в Ташкенте. Встреча с командой Саудовской Аравии завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

Три мяча сборной России были забиты в первом тайме. На шестой минуте Илья Дронов открыл счёт, на 36-й Вадим Шилов удвоил преимущество россиян, а на 41-й Саркис Тверитнев довёл счёт до крупного. Во второй половине соперник смог отыграть один мяч за 11 минут до финального свистка.

Второй матч на турнире команда Станислава Коротаева проведёт 4 октября. Соперником россиян станет команда Армении. Отметим, что в турнире памяти Усманова принимают участие сборные Узбекистана, Саудовской Аравии, Армении и России.

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