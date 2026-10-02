Южная Корея и Венесуэла сыграли вничью в товарищеском матче

Сегодня, 2 октября, состоялся товарищеский матч сборных Южной Кореи и Венесуэлы. Игра прошла на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле (Южная Корея). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. Итоговый результат матча — ничья со счётом 0:0.

Интересно, что до этой встречи сборные Южной Кореи и Венесуэлы встречались между собой всего один раз. Товарищеский матч в 2014 году завершился со счётом 3:1 в пользу корейской команды.

На минувшем чемпионате мира — 2026 Южная Корея не смогла преодолеть групповой этап. Венесуэла, в свою очередь, и вовсе не пробилась в финальн