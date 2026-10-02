Казанский высказался о Криштиану Роналду, сравнив его с Месси

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду, сравнив его с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Сколько иронии в параллельном окончании карьеры Месси и Криштиану. Точнее, даже не так — сколько иронии в их прощании. Один выйдет на матч с Бенином, который превратится в концерт «Don’t Cry for Me, Argentina». Другой устроит концерт (почти истерику), лишь бы не выходить со скамейки и не быть просто футболистом. Месси становится главным элементом двух финалов чемпионата мира. Роналду — фактором, который влияет на сборную совсем иначе. Представить себе рассуждения на тему «мешает ли Месси Аргентине?» можно только в состоянии прогрессирующего бреда.

«Нужен ли такой Криштиану такой Португалии?» — абсолютно справедливая тема последних лет. Месси уходит, когда по