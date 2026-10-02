Тренер сборной Швеции Поттер на пресс-конференции пошутил про нарушения «Манчестер Сити»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер на пресс-конференции пошутил про финансовые нарушения «Манчестер Сити». Отвечая на вопрос о кадровых потерях шведской команды (из состава выбыли сразу 11 футболистов), Поттер с улыбкой затронул тему большого количества финансовых нарушений английского клуба.

«Кадровые потери? У нас их, кажется, примерно столько же, сколько обвинений у «Манчестер Сити», — приводит слова Поттера The Touchline.

Отмечается, что сидевший рядом с Поттером на пресс-конференции Виктор Дьёкереш едва сдержал смех.

Ранее английская Премьер-лига признала «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых норм лиги и отказе сотрудничать с расследованием. Клуб выразил несогласие с обвинениями и заявил о намерении отстаивать свою позицию в соответствующих инстанциях. Возмо