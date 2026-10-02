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Владислав Радимов отреагировал на новость, что Дзюба завершил карьеру

Владислав Радимов отреагировал на новость, что Дзюба завершил карьеру
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на новость, что экс-нападающий ряда российских клубов Артём Дзюба завершил карьеру футболиста. Об этом Дзюба сообщил накануне, 1 октября.

«Нет, хорошая карьера. На самом деле. Молодец. Да, попрощаться с ним [надо], это всё правильно», — сказал Радимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В ходе своей карьеры Артём выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Ростов», «Арсенал» Тула, «Томь», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионата России (179 голов) и сборной России (31 гол).

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