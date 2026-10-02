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«Человек бежит — и просто может под дых ударить». Дивеев назвал самого противного форварда

«Человек бежит — и просто может под дых ударить». Дивеев назвал самого противного форварда
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Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев назвал экс-форварда московского «Спартака» Луиса Адриано самым противным форвардом, против которого он играл. Дивеев прежде выступал за ЦСКА. В составе сине-бело-голубых Игорь выигрывал Российскую Премьер-Лигу.

— Кто для вас самый неприятный нападающий?
— Самый такой противный был Луис Адриано. Человек бежит — и просто может под дых так ударить… И после этого ещё и что-то на португальском говорит. Хотя игрок очень сильный, — приводит слова Дивеева «Российская газета».

После девяти туров РПЛ этого сез