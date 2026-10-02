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«Крылья Советов» разгромили «Акрон» в товарищеском матче

«Крылья Советов» разгромили «Акрон» в товарищеском матче
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Сегодня, 2 октября, прошёл товарищеский матч между тольяттинским «Акроном» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась разгромной победой самарской команды со счётом 4:0. Голы забивали Макаров (дубль), Рахманович и Марин.

После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Акрон», набрав восемь очков, занимает 13-е место в турнирной таблице. «Крылья» располагаются на девятой строчке, набрав 11 очков.

Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (21 очко). Второе место занимает московский «Спартак» (19), а тройку лидеров замыкает «Динамо» Москва (19). В зоне вылета находятся «Родина» (5) и «Факел» (3).

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