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«Честь ему и хвала». Гурцкая — о конфликте Жезуша и Криштиану Роналду в сборной Португалии

«Честь ему и хвала». Гурцкая — о конфликте Жезуша и Криштиану Роналду в сборной Португалии
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Футбольный функционер Тимур Гурцкая высказался о конфликте нападающего Криштиану Роналду с главным тренером Жорже Жезушем в сборной Португалии. Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды, несмотря на заявления Жезуша об отсутствии конфликта.

«Мы уже два года говорим, что Криш тянет сборную назад. Если Жезуш готов пожертвовать собой во славу португальского футбола, то честь и хвала ему [за это]», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Отметим, что ранее португальские СМИ сообщали о намерении 41-летнего Криштиану Роналду завершить карьеру в национальной команде.

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