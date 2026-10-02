Экс-защитник сборной Дании Янник Вестергор завершил игровую карьеру

Бывший центральный защитник сборной Дании и «Лестер Сити» Янник Вестергор объявил о завершении игровой карьеры. Футболист пребывал без клуба с лета, когда расторг контракт с «лисами».

«Я стал ощущать усталость. Понял, что моя мотивация не просто ослабевает, а совсем исчезла. У меня дети школьного возраста. Нужно что-то особенное, чтобы заставить меня вырваться из привычной повседневной жизни ради годичных контрактов — а именно такие предложения обычно делают в моём возрасте», — приводит слова Вестергора Politiken.

На протяжении своей карьеры Янник Вестергор также выступал за «Хоффенхайм», «Вердер», «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Саутгемптон».