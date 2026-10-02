«Арсенал» и «ПСЖ» могут побороться за защитника «МЮ» Лени Йоро — Caught Offside

«Арсенал» и «ПСЖ» проявляют интерес к центральному защитнику «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, французский футболист обеспокоен своей ролью в команде. Скоро состоятся переговоры, чтобы прояснить ситуацию, но другие клубы восприняли это как чёткий сигнал, что он готов рассмотреть предложения.

В нынешнем сезоне Йоро принял участие в четырёх матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.