«У меня есть плохая привычка». Широков объяснил, почему не хочет тренировать детей

Известный российский экс-футболист Роман Широков рассказал, что не хочет тренировать детские футбольные команды из-за своей плохой привычки.

«Детей тяжеловато тренировать — по крайней мере, мне. Там всё-таки нужна выдержка. А потом, я имею плохую привычку — разговариваю матом. С детьми так точно нельзя. Я вспоминаю своего детского тренера — он тоже с нами так разговаривал. И тогда, и сейчас мы это воспринимаем с юмором, но теперь другое поколение. Сегодня, наверное, это не совсем правильно. Да они и не поймут, если с ними так разговаривать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.