Роман Широков охарактеризовал владельца «Краснодара» Галицкого как человека

Бывший футболист «Краснодара» Роман Широков высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

«Мы взаимодействовали, всё было прекрасно. Очень открытый человек. Всегда приезжал, спрашивал, интересовался не только футбольными, но и семейными делами. Был готов всегда помочь. Потрясающий человек. Там вся его команда такая, которая работает в клубе. Они все под стать ему. Им просто нужно задуматься, почему так происходит в академии и как это исправить», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Широков выступа за «Краснодар» в 2014 и 2015 годах. В составе «быков» футболист выигрывал бронзовые медали чемпионата России.