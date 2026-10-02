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Роман Широков охарактеризовал владельца «Краснодара» Галицкого как человека

Роман Широков охарактеризовал владельца «Краснодара» Галицкого как человека
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Бывший футболист «Краснодара» Роман Широков высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

«Мы взаимодействовали, всё было прекрасно. Очень открытый человек. Всегда приезжал, спрашивал, интересовался не только футбольными, но и семейными делами. Был готов всегда помочь. Потрясающий человек. Там вся его команда такая, которая работает в клубе. Они все под стать ему. Им просто нужно задуматься, почему так происходит в академии и как это исправить», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Широков выступа за «Краснодар» в 2014 и 2015 годах. В составе «быков» футболист выигрывал бронзовые медали чемпионата России.

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