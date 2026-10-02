В «Реале» считают, что СМИ и фанаты ведут клеветническую кампанию против Мбаппе — L'Équipe

В мадридском «Реале» полагают, что некоторые СМИ и болельщики ведут клеветническую кампанию против нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L'Équipe. Критика возникла после того, как игрока заметили в парижском клубе.

По информации источника, поездка травмированного футболиста в Париж, где его сфотографировали в ночном клубе с девушкой Эстер Экспосито, была согласована с клубом. Тренерский штаб и медицинский отдел «сливочных» знали о планах Мбаппе.

Полученная в сборной травма левого колена не позволяет нападающему тренироваться на базе «Реала» или проходить обычную физиотерапию. План реабилитации форварда согласован между игроком, медицинским штабом и главным тренером «Реала» Жо