Тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем контрольном матче с БАТЭ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче с БАТЭ, который состоится 4 октября.

— Сергей Богданович, очень эмоциональным получилось путешествие в Шанхай и очень тяжёлым с учётом перелётов. Насколько команда успела восстановиться и подойдёт ли в оптимальной форме эмоционально к матчу с БАТЭ?

— Поездка была прекрасной, город тоже прекрасен. Я думаю, что перелёт тоже был максимально комфортным, насколько это было возможно в плане длительности. Ничего страшного в этом нет. Думаю, у нас сейчас достаточно комфортный режим, чтобы тренироваться и играть.

— С точки зрения подготовки к матчу с «Краснодаром» насколько эти товарищеские игры могут быть показательными, если учитывать, что действительно очень большая делегация игроков в сборных?

— Я думаю, что никаких параллелей проводить с матчем чемпионата России нельзя, потому что мы готовимся в усе