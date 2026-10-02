Спонсор «Ман Сити» нанял «самую пугающую» юридическую фирму для иска против АПЛ — Смит

Авиакомпания Etihad Airways, спонсор «Манчестер Сити», наняла одну из самых авторитетных и «самую пугающую» юридическую фирму в мире Quinn Emanuel для потенциального судебного иска против английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист и специалист в области юриспруденции Кристиан Смит на странице в социальной сети X.

Подчёркивается, что указанную фирму пять лет подряд признают «самой пугающей» для оппонентов в судебных спорах.

Ранее английская Премьер-лига признала «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых норм лиги и отказе сотрудничать с расследованием. Клуб выразил несогласие с обвинениями и заявил о намерении отстаивать свою позицию в соответствующих инстанциях. Возможны