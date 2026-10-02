Полузащитник «Брайтона» Паскаль Грос — лучший игрок АПЛ по итогам сентября

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Паскаль Грос признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам сентября. Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

В прошлом месяце Грос забил два гола и отдал три результативные передачи. На данный момент «чайки» располагаются на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

Стоит отметить, что Паскаль Грос в возрасте 35 лет стал шестым самым возрастным обладателем награды лучшему игроку месяца в АПЛ. На верхних строчках этого рейтинга находятся Стюарт Пирс, Тедди Шерингем (по 38 лет), Криштиану Роналду (37), Джанфранко Дзола (36) и Пол Скоулз (35).