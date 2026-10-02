Фабиан Хюрцелер — лучший тренер АПЛ по итогам сентября

Возглавляющий «Брайтон энд Хоув Альбион» Фабиан Хюрцелер признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам сентября. Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

В прошлом месяце «чайки» под руководством немецкого специалиста сыграли вничью с «Лидс Юнайтед» (1:1), а также разгромили «Ковентри Сити» (5:0) и «Арсенал» (3:0). На данный момент южане располагаются на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. В 6-м туре чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде сыграет с «Сандерлендом» 10 октября.

Фабиан Хюрцелер возглавляет «Брайтон» с июня 2024 года.