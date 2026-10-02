Кафанов назвал российского голкипера, который готов играть в большом европейском клубе

Тренер сборной России Виталий Кафанов в эфире высказал мнение, что вратарь московского «Спартака» Александр Максименко способен играть за большой европейский клуб, упомянув при этом голкиперов «Краснодара» и «Зенита» Станислава Агкацева и Дениса Адамова.

«Сейчас на наш вратарский цех обращают внимание, поэтому у нас много голкиперов хорошо играют. Если бы сейчас были еврокубки, то не сомневаюсь, что могли бы пригл