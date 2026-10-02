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У Моуринью «почти слепая вера» в Винисиуса, игрок признаёт спад формы — AS

У Моуринью «почти слепая вера» в Винисиуса, игрок признаёт спад формы — AS
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор полностью осознаёт спад своей игровой формы и видит мнения о целесообразности убрать его в запас. Особенно вингера задевает, когда в командных неудачах обвиняют именно его. Об этом сообщает AS.

По информации источника, бразилец намерен переломить ситуацию. Он пользуется поддержкой со стороны одноклубников и главного тренера Жозе Моуринью, который «почти слепо в него верит». Португальский специалист желает найти способы, чтобы привести Винисиуса в лучшую форму.

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