Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд полагает, что его партнёр по национальной команде Гарри Кейн заслужил «Золотой мяч» — 2026.

«Думаю, Гарри заслужил этот приз. Стандарты, которые он устанавливает для себя, и те голы, которые он забивает, просто невероятны. Человеческие качества Гарри — пример для всех остальных в мире футбола, поэтому он и берёт трофеи. Я бы очень хотел увидеть Кейна с «Золотым мячом». Это отразило бы все те усилия, который вкладывают он сам и его близкие. Было бы здорово, если бы Гарри взял этот приз. Ближайшие несколько месяцев могут стать просто замечательными для нашего капитана, и он полностью этого заслуживает. Тяжёлый труд окупается, вот что важно