Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал самое большое разочарование при работе с футболистами.

— Когда ты получаешь разочарование?

— Самое большое?

— Вот ты учишь игроков — и когда?

— Когда ты понимаешь, что он не может переступить больше того, что игрок показывает. Что он близок к своему максимуму. А самое обидное, если ты сам выбрал этого игрока. Ты подбираешь, участвуешь, навязываешь, пытаешься доказать, что этот футболист может быть лучшим в моей системе, — сказал Талалаев в выпуске «Есть вопрос» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После девяти матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Балтика» набрала 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.