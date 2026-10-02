Широков: новое поколение болельщиков «Спартака» больших побед не видело

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков поделился мнением о нынешнем положении дел в московском клубе. На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

— А почему вокруг «Спартака» постоянно скандальный флёр?

— Это самая популярная команда. Наверное, не без оснований. К ним приковано внимание. К тому же Москва, все смотрят, что сделает «Спартак».

— Когда вы играли за красно-белых, ощущали это на себе?

— Может, кому-то это было в новинку, а для меня — привычно. «Зенит» — сопоставимая команда, номер один в Питере. Тогда и в России был номер один, как и сейчас. Наверное, «Спартак» имеет побольше болельщиков, но его аудитория и формировалась на протяжении почти 100 лет. Начало 1990-х прошло под знаменем «Спартака». Тогда и сформировалась большая база болельщиков на их победа