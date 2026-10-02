Непомнящий: хотелось бы, чтобы Дзюба ещё поиграл, но не в Медиалиге

Экс-тренер Артёма Дзюбы, работавший с футболистом в «Томи», Валерий Непомнящий высказался о будущем нападающего.

«Не думаю, что Дзюба планирует завершать карьеру. Просто ситуация так складывается, что нет предложений. К сожалению, я тоже читал эту новость. Хотелось бы, чтобы Артём ещё поиграл, а мы — ещё посмотрели на него. Но ничего другого нет. Если он решил так закончить, это его право. Единственное, не очень хотел бы, чтобы он играл за какой-то клуб в Кубке России или за медиакоманду. Не имею ничего против Медиалиги. Это интересная история. Чуть-чуть даже поучаствовал в этом направлении. Но статус Дзюбы не позволяет так просто это делать», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.