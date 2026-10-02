«Никогда не хотел». Роман Широков — о возможном выдвижении на пост президента РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на мнение, что он готовый президент Альфа-Банк РПЛ в будущем.

— Каким видите своё будущее?

— Как я и сказал, функционером. Может быть, рассмотрел бы роль помощника в тренерском штабе.

— А работа в структуре РФС или РПЛ вас не привлекает?

— РПЛ мне точно не может предложить какую-то работу.

— Я слышал мнение, что вы готовый президент РПЛ в будущем.

— Нет (смеётся). Никогда не хотел и не думал об этом. Это более медийная и кабинетная работа. Я это не люблю. РФС — может быть. Но в какой роли? Тренер в каком-то блоке? — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.