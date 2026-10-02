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Джордан Пикфорд: не сбавляю темп, становлюсь только лучше

Джордан Пикфорд: не сбавляю темп, становлюсь только лучше
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Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд высказался о своей карьере в национальной команде. Вратарь защищает цвета «трёх львов» на взрослом уровне с 2017 года.

«Мне сейчас 32 года, а вратари играют и в 40, и на самом высоком уровне. Для меня важно сосредоточиться на себе. Я ставлю перед собой свои собственные цели. Хочу расширять границы возможного, постоянно совершенствоваться и стремиться стать лучшей версией себя. Никогда не остановлюсь, пока не перестану играть. Я не сбавляю темп, становлюсь только лучше», — приводит слова Пикфорда BBC.

К этому моменту в активе Пикфорда 91 матч за сборную Англии, 46 из них он отыграл всухую.

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