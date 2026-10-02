15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: сборная Португалии должна с большим уважением относиться к Роналду

Непомнящий: сборная Португалии должна с большим уважением относиться к Роналду
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о поведении нападающего Криштиану Роналду, самовольно покинувшего сборную Португалии.

«Знаю, что Роналду уехал из расположения сборной Португалии, сел в самолёт и улетел. Где-то писали, что за ним вдогонку поехали президент федерации и главный тренер сборной. Не знаю, с чем это связано. Если в сборную пригласили игрока такого уровня и статуса, тогда его надо как-то использовать или договариваться с ним конкретно и чётко. А вот таким образом обижать? В этом смысле я на стороне