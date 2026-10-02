Непомнящий: сборная Португалии должна с большим уважением относиться к Роналду

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о поведении нападающего Криштиану Роналду, самовольно покинувшего сборную Португалии.

«Знаю, что Роналду уехал из расположения сборной Португалии, сел в самолёт и улетел. Где-то писали, что за ним вдогонку поехали президент федерации и главный тренер сборной. Не знаю, с чем это связано. Если в сборную пригласили игрока такого уровня и статуса, тогда его надо как-то использовать или договариваться с ним конкретно и чётко. А вот таким образом обижать? В этом смысле я на стороне