Талалаев оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил перспективы полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарае».

«Я желаю успеха всем российским футболистам, которые выезжают в хорошие чемпионаты. Да даже в любые чемпионаты. Но прежде чем куда-то ехать, я рекомендую изучить особенности этого чемпионата. Характеристики команды, как играет, и обязательно поговорить с главным тренером перед тем, как подписывать контракт.

Батраков – один из сильнейших игроков по скорости мышления. И дай бог, чтобы он быстрее адаптировался. Но чемпионат Турции не такой простой, как думают некоторые наши болельщики, которые говорят, что сейчас Батраков приедет и порвёт его. Какое-то время он будет адаптироваться к этому футболу, к уровню партнёров и уровню соперников», — сказал Талалаев в выпуске «Есть вопрос» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».